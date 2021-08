Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, vacanze d’amore da futuri genitori

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno trascorrendo le loro prime vacanze da futuri genitori a Pesaro.

Dopo aver annunciato l’arrivo della loro prima figlia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono partiti per una vacanza in barca tra le acque di Pesaro.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: le vacanze in barca

Più felici che mai dopo aver annunciato la loro prima gravidanza, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono partiti per una meritata vacanza.

La modella – che diventerà madre nei primi mesi della primavera 2022 – sfoggia già un evidente pancino e lei e Valentino Rossi starebbero scegliendo adesso il nome di quella che sarà la loro prima figlia. In tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più in merito alla gravidanza di Francesca Sofia Novello e sull’arrivo della loro prima figlia. La coppia è legata da circa 4 anni e il campione non aveva fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua: “È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta.

Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”, aveva dichiarato il campione.

Valentino Rossi: il ritiro dalle corse

Poche settimane prima di annunciare la gravidanza Valentino Rossi aveva comunicato pubblicamente la sua decisione di ritirarsi dalla motoGp. In seguito al campione ha dichiarato che questa decisione non avrebbe avuto a che vedere con la gravidanza della sua fidanzata.

“Ho deciso di fermarmi. Decisione difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà. Il futuro? Adoro le auto, io sarò per sempre un pilota, ma non ho preso una decisione precisa”, ha dichiarato il campione, la cui decisione ha commosso i tanti che, in questi anni, hanno fatto il tifo per lui.

Valentino Rossi: i genitori

Tra questi anche il padre di Valentino, Graziano, che a quanto pare sperava che il figlio continuasse a correre.

“Sì, la Stefi l’ho colta di sorpresa ma con lei avevo già parlato di questa possibilità in passato.

Ultimamente ho parlato più con Graziano, lui è stato difficile da convincere: voleva che continuassi, che provassi la Ducati… Ma alla fine ha capito ed è contento se faccio qualche gara in auto”, ha dichiarato Valentino in merito al suo addio e alla reazione dei suoi genitori, che hanno dichiarato di essere felicissimi di diventare nonni.