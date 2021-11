Valentino Rossi, per lui è l’ultimo GP: l’abbraccio con il fratello Luca Marini e l’affetto dei tifosi

Il noto campione di Moto GP Valentino Rossi, è sceso in pista per l'ultimo atto della sua lunga carriera a Valencia.

Per Valentino Rossi è l’ultimo atto di una meravigliosa carriera in moto GP, costellata da successi e ben nove titoli iridati. Il “Dottore” che ha ottenuto al Ricardo Tormo di Valencia un’ottima decima posizione tenterà l’ultima grande impresa.

Nel frattempo il campione è già nel Pantheon della Moto GP. Ci si chiede a questo punto quale sarà la sua strada. Forse potremo vederlo presto a bordo di una quattro ruote.

Valentino Rossi ultimo GP, l’omaggio ai tifosi

Da poco sceso in pista, Valentino Rossi ha omaggiato i suoi tifosi con una serie di impennate apparse sul maxi schermo. Ed è proprio dall’affetto di chi lo ha seguito per tutti questi anni, che il campione è stato “abbracciato” virtualmente, un grande affetto che ha accompagnato Vale anche ai box.

Valentino Rossi ultimo GP, fratelli nel segno delle due ruote

L’abbraccio più bello è stato forse quello tra il “Dottore” e il fratello da parte di madre Luca Marini. Marini, giovanissimo pilota classe 1997 è riuscito a debuttare in moto GP solo in questo 2021. Inutile dire che, per Marini, Valentino Rossi è sempre stato una preziosa fonte di ispirazione.

Valentino Rossi ultimo GP, Jarvis: “Ha cambiato il nostro modo di fare la MotoGP”

Nel frattempo il team Principal Yamaha Jarvis ha dedicato un messaggio pieno di stima verso il nove volte campione del mondo: “È venuto e ha cambiato il nostro modo di fare la MotoGP.

Ha un carisma che nessuno ha e la capacità di costruire un gruppo di persone che lavorano per lui e per l’obiettivo. Questo è quello che ha cambiato in Yamaha. Dopo 17 anni Welkom 2004 è ancora l’unica gara che mi ha fatto paura perché il cuore mi ha battuto all’impazzata: quante emozioni mi ha regalato, ha svoltato la storia della Yamaha”.

Valentino Rossi ultimo GP, Felipe Massa: “Vale è come Senna per il Brasile”

Non poteva infine arrivare un omaggio da parte dell’ex pilota della Ferrari Felipe Massa che – scrive la “Gazzetta dello Sport” – di Valentino Rossi ha dichiarato: “Vale è come Senna per il Brasile, tra l’altro anche lui nel muro di Interlagos. È una persona fantastica ma anche un pilota incredibile. Ha fatto la storia e dobbiamo esserne orgogliosi. Ho il suo casco a casa nel mio museo”.