Valentino Rossi presto papà: il nome scelto per la figlia

Valentino Rossi ha svelato alcuni retroscena sull'attesa della sua prima figlia e sul nome scelto da lui e Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi e la sua compagna, Francesca Sofia Novello, saranno presto genitori della loro prima figlia. Il campione ha svelato che lui e la modella starebbero pensando al nome da dare alla bambina.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la figlia

Dopo l’addio al mondo della motoGp Valentino Rossi ha annunciato che sarà presto padre per la prima volta: Francesca Sofia Novello aspetta una bambina. “Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il Mondiale è più adrenalinico”, ha dichiarato il pilota, che ha anche svelato che starebbero pensando al nome da dare alla bambina: “Ce ne sono ancora due o tre in ballottaggio”, ha confessato, e ancora “ma un nome che abbiamo già scartato è Valentina per me e Sofia per lei.

Ci piaceva Vittoria, vediamo dai…”.

Valentino Rossi: l’annuncio della gravidanza

La coppia aveva annunciato la gravidanza con una serie di scatti ironici dove la modella mostrava la pancia e dove Valentino, vestito da dottore, con uno stetoscopio auscultava il cuore della piccola in arrivo. Il campione non ha nascosto di essere più felice che mai per l’arrivo della sua prima figlia: “Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice”, ha dichiarato il campione, e ancora: “Avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto”.

Valentino Rossi: i genitori

Anche i genitori del campione, Graziano e Stefania, hanno espresso la loro felicità nel poter diventatre presto nonni. “La vita senza un figlio ha meno senso e, visto che stiamo poco sulla Terra, meglio non perdere troppo tempo. E che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti, sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia. Da quanto lo sapevo? Da quanto una mamma deve saperlo. Valentino sarà un papà perfetto.

Se non lo è lui…“, ha dichiarato la mamma del celebre campione. A quanto pare la famiglia Rossi avrebbe accolto con gioia l’arrivo di una bambina in famiglia, anche il pilota non ha nascosto che avrebbe preferito un maschietto: “è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto…”, aveva dichiarato il campione annunciando pubblicamente che si sarebbe trattato di una femmina. Oggi lui e Francesca Sofia Novello sembrano essere più felici che mai e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo della loro prima figlia.