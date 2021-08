Valentino Rossi verso il ritiro? Conferenza stampa alle 16.15 per annunciare il proprio futuro

Valentino Rossi ha annunciato una conferenza stampa d’urgenza per parlare del proprio futuro: l’ipotesi più accreditata è quella del ritiro.

Valentino Rossi potrebbe annunciare a breve il ritiro dalla MotoGP. La comunicazione di un’imminente conferenza stampa è stata data dalla Dorna: le parole del campione di Tavullia si potranno seguire a partire dalle ore 16,15 di giovedì 5 agosto 2021.

Valentino Rossi ritiro, come e dove vederla

La Dorna ha indetto una conferenza stampa per annunciare molto probabilmente il ritiro di Valentino Rossi dalla scena delle moto in pista. L’evento sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Valentino Rossi aveva già annunciato che dopo la pausa estiva avrebbe comunicato la propria decisione in merito, adesso è arrivato il momento della verità.

Rossi parlerà prima dell’appuntamento in Austria. Il pilota numero 46 scioglierà ogni dubbio e comunicherà la propria decisione: vista la decisione d’urgenza è probabile che il campione annunci il ritiro al termine del prossimo campionato mondiale. Attualmente Valentino Rossi ha un contratto di un anno con Petronas per il Mondiale del 2021: si tratta della sua stagione numero 26 nel Motomondiale. Un vero record per il pilota di 42 anni.