Valeria Fabrizi ospite a Verissimo: “Mai raccontato niente dei miei drammi”

Valeria Fabrizi ha confessato a Silvia Toffanin: "Ho avuto un tumore e mi hanno tolto un rene. Sto bene, mi sono curata".

Valeria Fabrizi è stata ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo. L’attrice ha raccontato la sua vita caratterizzata da momenti belli e altri più cupi. Valeria è riuscita a far commuovere la conduttrice, parlando delle sofferenze che ha provato nel corso del tempo, che ha però affrontato sempre con vigore e determinazione.

L’interprete di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti ha dichiarato: “Sono forte, reagisco, sorrido sempre. Mai raccontato niente dei miei drammi”. Di periodi difficili ne ha vissuti eccome Valeria, se pensiamo che ha visto con i suoi occhi la seconda guerra mondiale e, pensando alla difficile situazione in Ucraina, all’attrice sono venuti in mente quegli anni terribili da cui l’Italia uscì martoriata.

Valeria Fabrizi: “Cresciuta senza un padre”

Riguardo alla sua infanzia, Valeria Fabrizi ha raccontato: “Mio papà era molto donnaiolo e alzava le mani verso mia madre. Sono cresciuta senza di lui e senza sentirne la mancanza. Nonostante tutto, mia madre non mi ha mai parlato male di lui”.

La malattia

Valeria Fabrizi ha parlato anche della sua grave malattia: “Ho avuto un tumore e mi hanno tolto un rene. Sto bene, mi sono curata. Sono stata fortissima, questo intruso mi è stato totalmente indifferente.

Facevo già la suora e ho rinunciato a operarmi subito per non mettere nei guai la Lux. Ho fatto il mio dovere, sono orgogliosa”.