Valeria Marini a Supervivientes, l’ex fidanzato: “Fuori forma, pesa 84 kg”

Valeria Marini è una delle nuove concorrenti di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Il suo ex fidanzato, Gianluigi Martino, le ha scagliato contro alcune frecciatini infuocate.

Valeria Marini: l’ex fidanzato

A quanto pare tra Valeria Marini e Gianluigi Martino i rapporti non si sono interrotti nel migliore dei modi: l’ex fidanzato della showgirl stellare ha approfittato della sua partecipazione a Supervivientes per rompere il silenzio e scagliarle contro alcune frecciatine infuocate.

“La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili”, ha dichiarato Gianluigi Martino, e ancora (a proposito di averla sempre reputata una bella donna): “Forse era l’amore che me la faceva vedere così”.

Gianluigi Martino ha anche sostenuto che secondo lui Valeria Marini avrebbe preso un clamoroso due di picche dal fratello di Luca Onestini, Gianmarco Onestini, come lei concorrente di Supervivientes, e per questo ha suggerito alla showgirl di “farsi da parte”.

L’ex fidanzato della Marini avrebbe anche affermato di essere convinto che lei abbia accettato di partecipare al reality spagnolo perché la sua immagine in Italia sarebbe in questo momento “appannata” da quanto accaduto a sua madre, Gianna Orrù, truffata per ben 335mila euro. La donna aveva denunciato quanto accadutole a causa di un truffatore a Le Iene: l’uomo, di cui lei si era fidata ciecamente per mesi, sarebbe riuscito ad estercorcerle il denaro prima di darsi alla fuga.

Valeria Marini ha confessato di aver tentato più volte di convincere sua madre a non prestare denaro al truffatore, denunciato dalle due donne.