Valeria Marini fa una richiesta particolare al GF Vip: vuole un vibratore nella casa

La gieffina Valeria Marini ha fatto una richiesta particolare al GF Vip: vorrebbe un vibratore nella casa

Più passano i giorni e più Valeria Marini inizia a prendersi la scena al Grande Fratello Vip 6. Dopo il litigio con Nathalie Caldonazzo, la showgirl sarda si è resa protagonista di un nuovo siparietto al fianco di Soleil Sorge.

La richiesta “stellare” di Valeria Marini al GF Vip

Per via della mancata pulizia della casa e del disordine, il budget della spesa è stato ridotto per decisione del GF da 380 € a 266 €. Mentre era in corso la compilazione della lista della spesa, Soleil Sorge ha rivolto una domanda alla compagna di gioco di Giacomo Urtis: “Vale, hai qualche richiesta particolare?” e la Marini ha prontamente risposto: “Si, un vibratore!”.

Si è trattato di un vero e proprio momento leggero che ha divertito i telespettatori che stavano seguendo la diretta del reality show e che hanno riportato subito la vicenda sui social.

La lite con Nathalie Caldonazzo

Qualche ora prima della diretta Valeria è stata anche protagonista di un’accesa discussione con la coinquilina Caldonazzo che l’ha accusata di essere pazza: “Speriamo che te ne vai stasera”. Proprio a causa di questa discussione la Marini è scoppiata in lacrime: “Sei appena arrivata, porta rispetto. Mi hai offesa! Non ti permettere di offendere, questo è il ringraziamento per averti aiutato in passato”.