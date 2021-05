Valeria Marini e Francesca Cipriani sono in lite: “La pace? Era finta”

Francesca Cipriani ha svelato dettagli e retroscena della sua lite con Valeria Marini.

A quanto pare la breve riappacificazione a L’Isola dei Famosi non sarebbe servita granché a Valeria Marini e Francesca Cipriani, che ancora oggi continuerebbero a non andare d’accordo.

Valeria Marini contro Francesca Cipriani

Cos’è successo tra Valeria Marini e Francesca Cipriani? A quanto pare l’antipatia tra le due è di vecchia data, e in passato la showgirl stellare aveva lasciato intendere che a suo avviso Francesca Cipriani la “copiasse”.

A seguire le due si erano riappacificate all’Isola dei Famosi, ma ora che Valeria Marini è concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Francesca Cipriani è tornata ad attaccarla: secondo l’ex Pupa la Marini avrebbe evitato di salutarla e non avrebbe risposto a un suo messaggio d’auguri. “C’è stato un nuovo evento e lei per l’ennesima volta si è rifiutata di fare le foto insieme a me. Lei è scesa dalla macchina quando io sono andata via.

Tante cose che mi hanno creato nuovamente della tristezza. Quella che avete visto in tv è stata una cosa in stile teatrino. Sono doppiamente rimasta male. A questo punto avrei preferito non fosse venuta sull’Isola. Le ho anche fatto gli auguri di compleanno e non mi ha mai risposto”, ha tuonato Francesca Cipriani. Valeria Marini replicherà? In tanti sperano di vedere le due in tv per un ennesimo chiarimento.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini

Attualmente Valeria Marini si trova a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, dove sembra aver stretto un rapporto speciale con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini. I due si sarebbero scambiati un bacio sotto le coperte.

Valeria Marini: le accuse dell’ex fidanzato

Intanto Gianluigi Martino, ex fidanzato della showgirl, ha scagliato contro di lei alcune frecciatine infuocate: oltre ad aver insinuato che Valeria Marini sia fuori forma (per via dei suoi chili in eccesso a Supervivientes) Gianluigi Martino ha anche lasciato intendere che la showgirl non avrebbe avuto speranze di conquistare Gianmarco Onestini durante la sua permanenza nel reality show. Una volta tornata in Italia la Marini replicherà contro le parole dell’ex fidanzato?

Fino a qualche mese fa i due sembrano essere felici ed affiatati ma ben presto la liaison è naufragata in un nulla di fatto. Valeria Marini svelerà i dettagli sulla sua definitiva rottura con Gianluigi Martino? I fan sui social non vedono l’ora di saperne di più.