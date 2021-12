Valeria Marini e l’attacco di panico di Lulù in bagno: “Ho visto tutto quello che è successo in bagno, lei aveva della roba che le usciva dal naso"”

Valeria Marini si improvvisa “testimone oculare” dell’attacco di panico di Lulù Selassiè in bagno e racconta agli altri concorrenti: “Ho visto tutto”. Insomma, la new entry della Casa del Gf Vip 6 assiste allo sfogo della giovane concorrente e spiffera tutto, in odor di empatia ma soffermandosi su particolari che, dato il contesto, forse era meglio omettere.

Valeria Marini ha visto tutto e lo racconta a tutti: ingresso e primo siparietto

Ma cosa è successo? Preambolo noto: Valeria Marini ha fatto nuovamente ingresso nella casa del Gf Vip, per gli amanti delle statistiche il terzo ingresso. La prima volta della Marini fu addirittura nel 2016, poi bissò nel 2020 e “battezzò” l’esordio di Alfonso Signorini alla conduzione total.

La rabbia di Lulù, le urla in bagno e Valeria Marini che ha visto tutto

E in merito a Lulù? La Marini ha visto cosa è successo in bagno e lo ha detto.

Contesto: Lulù Selassiè non si è comportata benissimo durante l’ultima puntata: il rischio di eliminazione per lei e per la sorella Clarissa l’ha decisamente messa di pessimo umore. Perciò la concorrente ha iniziato ad urlare, ad inveire e si è chiusa in bagno. E la Marini, fresca di ingresso, si è voluta “acclimatare” svelando cosa ha visto. Lo ha fatto in un certo senso “difendendo” Lulù dai sospetti di aver sceneggiato, più che vissuto il suo malumore.

Cosa usciva dalla bocca di Lulù, Valeria Marini: “Ho visto tutto”

Lo ha fatto raccontando: “L’attacco di panico di Lulù Selassié per l’eliminazione della sorella? Sì amore l’ha avuto! L’ho vista io in bagno, le usciva tutto il muco dal naso e dalla bocca”. A quel punto la Pellegrino ha replicato: “Maria ma tu l’hai mai avuto un attacco di panico? Sì? Lei l’ha avuto eccome! Era sbiancata, tutta bianca! Non finge, credimi non finge”.

Insomma, un rientro “speed”, quello della Marini, almeno per quanto riguarda le dinamiche immediate di interazione con gli altri concorrenti in merito a momenti forti della trasmissione. Lulù aveva perfino rifiutato la sorpresa preparata da Signorini per lei e le sorelle e si è guadagnata una nomination d’ufficio, e in questo contesto è arrivata “Valeriona” a fare da spettatrice, e reporter-teste oculare, sul momento nero della giovane concorrente.