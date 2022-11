Valeria Marini: ex concorrente del GF paparazzata insieme al suo fidanzato

Una ex concorrente del Grande Fratello ha confessato di essere uscita insieme a Eddy Siniscalchi, attuale compagno della showgirl Valeria Marini.

Valeria Marini: l’ex volto del GF e il fidanzato

Lucia Bramieri, vedova del compianto Gino Bramieri ed ex concorrente del Grande Fratello, ha rivelato per la prima volta di essere uscita insieme – solo come amico – all’imprenditore Eddy Siniscalchi, attualmente impegnato con Valeria Marini. Sarebbe stato lo stesso Siniscalchi a contattarla sui social e ad invitarla a uscire e a tal proposito l’ex gieffina ha detto: “E’ lui che mi cerca ancora.

In altre circostanze sarebbe nato qualcosa. La storia con Valeria Marini? Penso che cominci a vacillare”, e ancora: “Quando mi sono complimentata per il fidanzamento lui mi ha risposto ‘per ora’. Non esclusdo che si senta trascurato da Valeria Marini per via del lavoro”.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la showgirl stellare commenterà mai la notizia. Al momento sulla questione tutto tace e Lucia Bramieri non ha svelato ulteriori dettagli in merito al suo misterioso appuntamento con Siniscalchi (che, dal canto suo, continua a mantenere il massimo riserbo).

Lucia Bramieri ha anche rivelato chi, tra i concorrenti del GF Vip 7, avrebbe attirato la sua attenzione e si tratterebbe di Attilio Romita.

“Ha stile e cultura come Eddy, ma un’età più vicina alla mia”, ha ammesso.