Valeria Marini ha avuto un flirt con Jovanotti. La showgirl si è messa a nudo e ha raccontato cosa le ha insegnato il cantante nel corso della loro frequentazione, durata un anno.

Intervistata dal Corriere della Sera, Valeria Marini si è raccontata un po’. L’ex primadonna del Bagaglino parla raramente dei suoi amori del passato e quando lo fa i riflettori sono puntati tutti su di lei. Tanti anni fa, quando era soltanto una ragazzina, ha avuto un flirt con Jovanotti. Sono stati insieme circa un anno ed è stato bellissimo.

Sul flirt con Jovanotti, Valeria ha raccontato:

“L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso , solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”.

La Marini e Lorenzo Cherubini si sono incontrati quando erano giovanissimi. Lei faceva la ragazza immagine in Sardegna e lui era il dj della discoteca.

Mentre Jovanotti è stato solo un flirt, il grande amore di Valeria Marini è stato un altro. Stiamo parlando di Vittorio Cecchi Gori, che è stato al suo fianco per tre anni. Su di lui ha dichiarato:

“Mi mandò un enorme fascio di rose ma del biglietto non ricordo. Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure. (…) Non intendo scendere nel dettaglio. Per me i soldi non hanno valore, se lo meritava. Se avesse seguito i miei consigli sarebbe ancora il Vittorio Cecchi Gori degli Oscar”.