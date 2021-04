Valeria Marini: il litigio a Supervivientes con Lara Sajen

A Supervivientes Valeria Marini non si sta facendo mancare proprio nulla: l'ultimo suo expolit è il litigio con Lara Sajen

Valeria Marini sta partecipando al reality Supervivientes, versione spagnola della popolare Survivor, che da noi corrisponde sostanzialmente all’Isola dei Famosi. La giunonica showgirl nostrana tiene alta la bandiera del trash italiano con le sue avventure nel programma iberico. Così, dopo aver intossicato i suoi compagni con le uova marce e aver litigato con Sylvia Pantoja per un coltello, ecco che ora ha avuto anche da ridire contro Lara Sajen, artista musicale originaria della Campania nonché icona della comunità trans.

Valeria e Lara hanno litigato per via della stessa Sylvia, accusata dalla Marini di essere troppo aggressiva con la Pantoja. La donna, inoltre, sempre secondo la Marini, con il suo comportamento avrebbe portato energie negative all’interno del gruppo di naufraghi, anche loro in Honduras.

Il litigio è infine culminato nel modo più impensabile: Valeria ha infatti dato un bacio sulla bocca a Lara, rimasta di stucco al pari di tutti i telespettatori.

Fin dalla prima puntata di Supervivientes la Valeriona nazionale aveva fatto parlato di sé per un presunto flirt con Gianmarco Onestini, ex gieffino. Poi ha avuto un malore per via di un’intossicazione alimentare, nonché la disavventura di incontrare delle meduse poco socievoli durante la pesca dei granchi.