Valeria Marini in ospedale: “Operata d’urgenza all’occhio”

Valeria Marini è stata costretta a sottoporsi ad un intervento d'urgenza per salvare la vista a un suo occhio.

Valeria Marini ha confessato di essersi dovuta sottoporre a un intervento d’urgenza a un occhio o avrebbe rischiato di perdere la vista.

Valeria Marini: l’intervento

Dopo l’avventura a Supervivientes Valeria Marini è rientrata in Italia dove il suo medico l’avrebbe avvisata di doversi sottoporre a un intervento all’occhio.

La showgirl ha ringraziato via social il personale dell’ospedale Sant’Eugenio che, nei giorni scorsi, si sarebbe preso cura di lei a seguito dell’operazione:

“Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ndr), lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia.

Quindi io sono andata dal dottor Iacobelli, che mi ha sempre seguito, e lui mi ha detto: ‘Valeria, qui la cosa è delicata, ti devi operare’. Poi però era piena estate, facevo caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio”.

Valeria Marini: come sta

La conduttrice sarà costretta a portare per alcuni giorni una benda sull’occhio ma a quanto pare le sue condizioni sarebbero buone e non starebbe più rischiando di compromettere la sua vista.

In tanti sui social le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione e sono in attesa di ricevere nuove notizie da parte della showgirl a proposito delle sue condizioni di salute.

Valeria Marini: l’esperienza a Supervivientes

Quella di Supervivientes è stata per Valeria Marini l’ultima esperienza in un reality show e al suo interno la showgirl sembrava aver instaurato un feeling particolare con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini.

Oggi Valeria Marini sarebbe single e in tanti si chiedono se prima o poi la showgirl stellare riuscirà finalmente a trovare l’amore. In passato lei stessa ha confessato di sognare una famiglia tutta sua e, soprattutto, un bambino (che sarebbe stata persino disposta ad adottare come madre single).