Valeria Marini intossica i suoi compagni: panico a Supervivientes

A Supervivientes Valeria Marini ha convinto alcuni dei suoi compagni d’avventura a comprare delle uova che poi hanno consumato crude.

Alcuni di loro si sono sentiti male, costringendo gli altri concorrenti a buttare il bottino faticosamente acquistato (era stato dato loro un budget per procacciarsi alcuni oggetti utili alla sopravvivenza). Non contenta la showgirl si sarebbe messa alla ricerca di alcuni granchi da poter mangiare, ma avrebbe finito per essere punta da alcune meduse.

Disavventure escluse, all’interno del reality show sembra che la Marini abbia creato un feeling particolare con Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini e unico concorrente italiano oltre lei all’interno del programma.

Tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia? Da pochi mesi la showgirl è tornata ad essere single dopo la sua definitiva rottura con Gianluigi Martino. La showgirl non ha svelato i motivi della loro rottura e la storia d’amore è proseguita per quasi un anno. In tanti tra i fan sperano che presto Valeria Marini riesca a trovare il vero amore.