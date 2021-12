Valeria Marini, la madre truffata: “Avevo paura della verità”

La madre di Valeria Marini ha svelato i retroscena della terribile truffa di cui è stata vittima alcuni mesi fa.

La mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù, ha svelato i dettagli della truffa di cui è stata vittima alcuni mesi fa da parte di una persona che lei credeva essere fidata.

Valeria Marini: la truffa ai danni della madre

Per la prima volta la madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, ha confessato i retroscena della terribile truffa di cui è stata vittima e per cui ha perso purtroppo una grossa somma di denaro (circa 350mila euro).

Dopo l’accaduto la donna ha deciso di intraprendere le vie legali contro la persona che l’ha truffata (il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo) e che le ha fatto credere di essere un trader online capace di farle guadagnare grosse somme attraverso degli investimenti in criptovalute. L’uomo avrebbe in seguito falsificato dei documenti cercando di far credere che la loro fosse una storia di favori sessuali:

“Questo tizio, innocente fino a prova contraria, ha detto a un giornalista che non era vero niente, che era una storia di sesso, che non è vero che aveva fatto un investimento, ma che era innamorato di me, voleva fare sesso con me e dopo ha detto di avere materiale di foto nude mie.

Un giorno è venuto da me, all’improvviso, questo giornalista dicendo che quell’uomo aveva detto che avevo fatto sesso con lui e che lui ha foto nude, lì per lì sono rimasta così, poi ho detto ‘Sì, ma i soldi dove sono? Perché non vedo il nesso tra la truffa, i soldi, il sesso e le fotografie. Parlami dei soldi che mi hai truffato, dove hai messo i miei soldi?”.

Valeria Marini: la confessione della madre

La madre di Valeria Marini ha anche affermato che in un primo momento non avrebbe coinvolto i suoi figli in quanto le sarebbe accaduto per paura che emergesse la verità.

“I miei figli hanno provato a farmi capire che era una truffa ma io avevo paura della verità, non ho voluto dar retta a nessuno. Io non sono una sprovveduta, non sono sola perché ho i miei figli, sono una che ha sempre lavorato, non sono una persona fuori dal mondo del lavoro, ma è come se a un certo punto mi avessero svegliata”

Valeria Marini: il processo

Il processo per truffa aggravata contro l’uomo denunciato da Gianna Orrù avrà inizio il 22 gennaio. Intanto gli investigatori che si sono occupati della vicenda hanno bloccato i conti dell’uomo che, però, sarebbero risultati vuoti. Gianna Orrù riuscirà a ottenere giustizia?