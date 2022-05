Valeria Marini smentisce il flirt con Eddy Siniscalchi: la confessione

Valeria Marini ha smentito i rumor in merito alla sua presunta liaison con Eddy Siniscalchi.

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Valeria Marini avesse una liaison con l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, ma lei stessa ha smentito il rumor.

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi: la smentita

Lo scorso 14 maggio Valeria Marini ha festeggiato il suo compleanno a Roma in compagnia degli amici più intimi e alla festa era presente anche l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi, con cui la showgirl è stata vista danzare sulla pista da ballo.

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra i due, ma la showgirl stellare ha smentito personalmente i rumor in circolazione:

“La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro e ci vediamo spesso. Al di là di questo però, niente di più, smentisco i gossip sul nostro flirt”, ha dichiarato la showgirl, che attualmente sarebbe single.

Le storie della Marini

Negli ultimi anni Valeria Marini ha vissuto numerose storie d’amore, ma tutte si sono concluse in un nulla di fatto. La showgirl ha recentemente rivelato che le piacerebbe avere un figlio e che sarebbe disposta a tutto pur di averlo: “Non ho mai abbandonato questo desiderio e ci ho pensato seriamente, ma non dico nulla per scaramanzia, quando si concretizzerà verrò a dirlo qui da te in esclusiva”, ha dichiarato la showgirl al salotto tv di Silvia Toffanin, e ancora: “Diventare mamma è la cosa più bella del mondo, rimane il mio sogno nel cassetto”.

La showgirl ha anche parlato pubblicamente degli aborti avuti durante la sua storia con Vittorio Cecchi Gori.