Home > Askanews > Valerio Mastandrea porta una rosa alla camera ardente di Costanzo Valerio Mastandrea porta una rosa alla camera ardente di Costanzo

Roma, 25 feb. (askanews) – Una battuta in romanesco, detta con un mezzo sorriso, per mascherare la tristezza: “Che se dovemo di’?”, cosa c’è da dirci. Così l’attore romano Valerio Mastandrea ha risposto ai giornalisti che lo aspettavano all’ingresso della camera ardente allestita in Campidoglio per ricordare Maurizio Costanzo, morto ieri a 84 anni. Mastandrea ha portato una rosa per il conduttore scomparso.

Roma, 25 feb. (askanews) - Una battuta in romanesco, detta con un mezzo sorriso, per mascherare la tristezza: "Che se dovemo di'?", cosa c'è da dirci. Così l'attore romano Valerio Mastandrea ha risposto ai giornalisti che lo aspettavano all'ingresso della camera ardente allestita in Campidoglio ...