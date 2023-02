Valerio Scanu contro Blanco: "Vergogna, il successo ti ha dato alla testa"

Lo show di Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023 non è piaciuto a nessuno.

Valerio Scanu, che in passato ha vinto la kermesse, si è scagliato contro di lui.

Ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2023, Blanco ha distrutto l’immagine positiva che aveva lasciato di sé con la vittoria dello scorso anno. L’artista, durante la sua esibizione, si è accorto di avere un problema tecnico e se l’è presa con la coreografia, riducendo in poltiglia i fiori presenti sul palco dell’Ariston.

La platea l’ha sommerso di fischi e in tanti si sono scagliati contro di lui, compreso Valerio Scanu.

Via Twitter, Scanu ha tuonato:

“Se gli in ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti. Vergogna Blanco”.