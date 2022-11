Valerio Scanu fa coming out: “Mi vuoi sposare?”

Valerio Scanu ha fatto coming out e ha deciso di chiedere la mano al suo compagno, Luigi Calcara.

Valerio Scanu ha sorpreso tutti facendo coming out e chiedendo la mano del suo fidanzato, Luigi Calcara.

Valerio Scanu: la proposta di matrimonio

Valerio Scanu, da sempre estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha deciso di fare uno strappo alla regola: nelle ultime ore il cantante ha condiviso via social un video (realizzato da alcuni amici) e in cui lo si vede mettersi in ginocchio e chiedere la mano al suo compagno, Luigi Calcara.

Scanu finora non aveva fatto pubblicamente coming out, ma accanto a Calcara ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Il suo compagno ha risposto “sì” e quindi, con tutte le probabilità, i due convoleranno a nozze nel 2023.

Chi è Luigi Calcara

Non si sa molto del fidanzato del cantante ma, stando a quanto trapelato dai social è un professore di Ingegneria elettronica originario della Sicilia e che insegna a Roma presso l’Università La Sapienza.

Non è dato sapere dove lui e Valerio Scanu si siano conosciuti né da quanto tempo abbiano iniziato a frequentarsi. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per via della proposta di matrimonio e non vedono l’ora di saperne di più in merito alle attesissime nozze di Valerio Scanu.

La scorsa estate l’ex vincitore del Festival di Sanremo si era laureato in Giurisprudenza all’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento, con la votazione finale di 110 e lode.