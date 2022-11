Valerio Scanu, oltre alla musica, sta mettendo a frutto la laurea in giurisprudenza.

L’ex talento di Amici ha confessato che ha un nuovo lavoro che lo appassiona: sta facendo pratica da avvocato.

Intervistato dal settimanale Diva e Donna, Valerio Scanu ha rivelato che ha un nuovo lavoro che lo sta entusiasmando molto. Lo scorso luglio si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento e adesso sta facendo pratica da avvocato.

Valerio ha dichiarato:

“Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto”.