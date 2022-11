Valerio Scanu, il nuovo lavoro: "Ho iniziato a fare pratica"

Non solo musica nel presente lavorativo di Valerio Scanu: lo stesso ex volto di Amici ha confessato che, dopo la sua laurea in giurisprudenza, avrebbe iniziato a fare pratica come avvocato.

Valerio Scanu: il nuovo lavoro

Valerio Scanu è un famoso cantante italiano e, dopo la laurea in Giurisprudenza (con la votazione di 100 e lode), ha deciso di lavorare anche come avvocato. “Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto”, ha dichiarato il cantante che, nelle ultime settimane, ha annunciato che presto convolerà a nozze con il fidanzato, Luigi Calcara.

I due sono usciti allo scopeto annunciando proprio le loro nozze e, finora, Scanu non aveva mai fatto coming out.

In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più sulla vita privata del cantante e sui suoi attesissimi fiori d’arancio.

La malattia

Valerio Scanu ha confessato anche che, nel 2020, si sarebbe trovato a combattere contro un tumore ai polmoni. Fortunatamente dopo l’intervento a cui è stato sottoposto il cantante ha potuto riprendere la sua vita di sempre e non gli sarebbero state somministrate altre terapie.

Per Scanu si è trattato di un periodo molto difficile visto che, proprio nel 2020, ha perso suo padre.