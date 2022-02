Valerio Scanu, la frecciatina contro Achille Lauro: le sue parole

Valerio Scanu ha scagliato una frecciatina infuocata contro il suo collega Achille Lauro.

Ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, Valerio Scanu ha scagliato una frecciatina infuocata contro il collega cantante Achille Lauro.

Valerio Scanu contro Achille Lauro

A Oggi è un altro giorno Pino Strabioli ha lodato Achille Lauro affermando di essere contento che il cantante avesse vinto a Una voce per San Marino.

Valerio Scanu ha replicato con una frecciatina infuocata indirizzata al suo collega, su cui ha detto: “Ognuno ha i propri gusti, a me invece piace la musica“. Achille Lauro replicherà alla frecciatina del collega?

Achille Lauro all’Eurovision

Grazie alla vittoria a Una voce per San Marino, Achille Lauro potrà partecipare all’Eurovision Song Contest. La questione è stata largamente dibattuta e ha diviso i fan dei social (molti dei quali non hanno apprezzato il fatto che, dopo Sanremo, Lauro si fosse candidato al concorso canoro e che si troverà a competere all’Eurovison con i due connazionali Mahmood e Blanco, che hanno trionfato proprio durante il Festival condotto da Amadeus con il brano Brividi).

A proposito della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest Achille Lauro ha affermato: “Parteciperò all’Eurovision2022 con il brano Stripper”, ha scritto il cantate sui suoi canali social, e ancora: “una grande opportunità per regalare alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale”.

Al Festival di Sanremo 2022 come sempre non sono mancate polemiche all’indirizzo di Achille Lauro che, durante una delle sue esibizioni sul palco, ha inscenato il suo battesimo per mezzo di un’acquasantiera (scatenando l’ira di alcuni esponenti della Chiesa).