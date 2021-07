Valerio Staffelli in ospedale dopo il tapiro a Roberto Bolle: le novità sull’inviato di Striscia la Notizia

Valerio Staffelli è finito in ospedale dopo aver tentato di recapitare il tapiro a Roberto Bolle: le ultime news sull'inviato del tg satirico di Canale 5

La consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli a Roberto Bolle non è andata esattamente nel migliore dei modi. Il popolare inviato di Striscia la Notizia è infatti finito all’ospedale dopo aver tentato di recapitare il “premio” al ballerino di danza classica.

Il noto volto del tg satirico di Antonio Ricci aveva cercato di intercettare l’étoile in merito al balletto trasmesso lo scorso 7 dicembre 2020 su Rai Uno. In occasione della riapertura del Teatro alla Scala di Milano, lo spettacolo era infatti stato indicato come inedito. In realtà, non era altro che il montaggio di una precedente esibizione di Bolle registrata a New York.

Striscia la notizia, Valerio Staffelli e la gamba stritolata dal taxi di Roberto Bolle: “E sapete cos’ha fatto dopo?” https://t.co/RNuPOl9aZQ — Valerio Staffelli (@VStaffelli) December 12, 2020

Valerio Staffelli investito dal taxi di Roberto Bolle

Dopo una prima prova di avvicinamento al di fuori degli studi Rai, Staffelli aveva seguito il ballerino fino all’ingresso della sua abitazione. Li venne però bloccato dal portinaio dello stabile, mentre nel frattempo il taxi su cui viaggiava Roberto Bolle saliva sul marciapiede. Fu allora che l’auto investì il piede dell’inviato, che gridando di avere l’arto rotto fu dunque trasferito in ospedale in codice giallo.

Il ballerino, nel contempo, si eclissò finanche dopo l’arrivo dell’ambulanza, lasciando di stucco lo staff del programma così come i telespettatori di Canale 5.