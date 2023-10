Valichi: Lega, 'da Pd lezioni assurde su tema, basta demagogia'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Assurdo che a dare lezioni su un tema, come quello dei passaggi dei Tir sul Brennero, siano esponenti di sinistra che, da anni, con la loro inerzia danneggiano il territorio di Bolzano e provincia e i suoi residenti. Se oggi si sta affrontando concretamente la questione lo si deve al ministro Salvini che è in prima linea sul territorio e in Europa e che, tra l’altro, da un anno è al lavoro per sbloccare cantieri, potenziare le infrastrutture stradali e le ferroviarie per rendere più efficienti anche i trasporti delle merci. Una chiara inversione di tendenza rispetto al passato fatto da no tout court detti dalla sinistra a ogni proposta di realizzazione infrastrutturale". Lo dichiarano le parlamentari trentine della Lega Vanessa Cattoi ed Elena Testor.

"La libera circolazione delle merci è parte fondante dell’Europa e come all’Italia viene chiesto di rispettare i trattati europei lo stesso deve esser fatto anche dagli austriaci. I divieti imposti da uno Stato mettono a rischio questo principio: strano che dalla sinistra non ci sia lo stesso monito di rispetto per i trattati. Il Pd si astenga dal fare facile demagogia", concludono le due leghiste.