Valle d’Aosta, pulmino di turisti precipita in un torrente: deceduto il conducente

Attimi di tensione in Valle D'Aosta dove un pullman con a bordo dei turisti svedesi è precipitato in un torrente. Morto l'autista.

Un dramma ha colpito la Valle d’Aosta dove un pulmino, sul quale viaggiavano a bordo alcuni turisti svedesi, è precipitato nel torrente Evançon dopo aver sfondato le protezione del ponte. Stando a quanto si apprende dal quotidiano “La Repubblica”, tutti e tre i passeggeri sono stati tratti in salvo.

Non ce l’ha fatta invece l’autista del mezzo anch’esso svedese. L’uomo aveva 71 anni.

Incidente bus turisti, la vicenda

Non sarebbero ancora chiare la dinamica dell‘incidente. Si sa per il momento che sarebbe avvenuto in corrispondenza di un ponte nelle vicinanze dell’abitato di Champoluc. Ad ogni modo, non sarebbero gravi le condizioni dei tre turisti che sono stati salvati dai soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente.

Incidente bus turisti, il soccorso dell’autista

Sarebbe stato invece particolarmente delicato il salvataggio dell’autista. L’uomo è stato recuperato grazie all’intervento di due militari dell’Arma che si sono tuffati nel torrente. Purtroppo ogni sforzo è stato reso vano. L’uomo, nonostante i diversi tentativi di rianimarlo è deceduto.

Incidente bus turisti, resta da capire la causa

Nel frattempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco oltre che i Carabinieri che sono al lavoro al fine di ricostruire la dinamica.

É intervenuta inoltre una guida del Soccorso Alpino che si trovava in zona. Resta nel frattempo da capire cosa possa aver provocato l’incidente e se l’autista possa aver perso il controllo del mezzo a seguito di un malore.