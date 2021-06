Valle d'Aosta: Conapo, positivo incontro con sottosegretario Sibillia

Aosta, 9 giu. (Labitalia) – "Incontro molto positivo e costruttivo. Ringraziamo il sottosegretario al ministero dell'Interno Carlo Sibilia che ci ha ascoltati e l’onorevole Elisa Tripodi che ha favorito e presenziato a questo importante incontro". Così Luca Pison, segretario regionale per la Valle d’Aosta del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco valdostani.

"Abbiamo rappresentato al sottosegretario Sibilia – ha spiegato Pison – l’esito del referendum del febbraio del 2019 con il quale il 97% dei vigili del fuoco valdostani ha espresso la propria volontà di transitare alle dipendenze del ministero dell’interno nonché il fatto che la regione Valle d’Aosta ad oggi non ha ancora dato seguito alle misure di allineamento ordinamentale, retributivo e previdenziale dei vigili del fuoco valdostani con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ne ha riconosciuto un comparto di contrattazione dedicato e specifico come avviene in campo nazionale".

"Da qui – ha detto – la richiesta al sottosegretario Sibilia di verificare la possibilità di riavviare le interlocuzioni tra ministero dell’ interno e regione Valle d’Aosta per dare seguito alla volontà emersa dal referendum. La richiesta è stata condivisa anche dai vertici nazionali del sindacato Conapo presenti all’ incontro. Il sottosegretario Sibilia ha manifestato interesse ad approfondire la questione".