Valore D al Meeting per una cultura inclusiva per i giovani

Rimini, 22 ago. (askanews) – Promuovere una cultura inclusiva in un mondo in continua evoluzione è la missione che da anni Valore D porta avanti, lavorando al fianco delle organizzazioni che desiderano generare un cambiamento nella società. Valore D è al Meeting di Rimini per presentare i suoi progetti a sostegno dei giovani.

“Valore D è al Meeting di Rimini perché è il luogo dove stare quando si parla di giovani. Noi siamo una rete di aziende, oramai più di 380 – spiega Barbara Falcomer, Direttrice Generale Valore D – che si occupa di organizzazioni inclusive. Cerchiamo con le aziende, di creare un mondo del lavoro che sia più valorizzante per ogni tipo di diversità e unicità, che crei benessere per le persone, che sono il primo asset di ogni azienda”.

“Portiamo al Meeting di Rimini quest’anno due progettualità – prosegue Falcomer – la prima è un Patto che vogliamo fare con i giovani, tra giovani e aziende; perché i giovani sono la forza propulsiva del cambiamento che sta avvenendo nel mondo del lavoro. Oramai le aspettative dei giovani sono cambiate rispetto a quelle delle generazioni precedenti e c’è in corso un dialogo intergenerazionale molto importante sul cambiamento. Abbiamo ascoltato i giovani e abbiamo prodotto un Patto fatto di 9 punti che sintetizzano le aspettative dei giovani per un mondo del lavoro veramente inclusivo”.

“Il patto – spiega ancora Falcomer – è una proposta che facciamo alle nostre aziende associate, ma anche non associate, di impegnarsi concretamente per creare delle organizzazioni più inclusive e che vadano nella direzione di quello che i giovani si aspettano. I giovani hanno già contaminato e cambiato la cultura del lavoro e anche le altre generazioni sono state contagiate. L’altro progetto che portiamo al Meeting di Rimini quest’anno – conclude la Direttrice Generale di Valore D – è Wanter; abbiamo organizzato e costruito una piattaforma per l’orientamento dei giovani al mondo del lavoro, che sta cambiando e cambia in continuazione. Le professioni più ricercate spesso non vengono trovate sul mercato. Per questo vogliamo accompagnare i giovani nella ricerca di ciò che fa per loro, partendo dalle loro passioni, attitudini, da quello che sono bravi a fare. La piattaforma è un hub in cui si trovano le 150 professioni più richieste nel mercato del lavoro di oggi, secondo l’Ocse e LinkedIn. Vengono descritte, raccontate da chi questo lavoro lo fa già: uomini e donne così ci togliamo fin dall’inizio il pregiudizio di genere”.

Per informazioni sui progetti: www.valored.it e www.wanter.valored.it