Valsusa, morto scalatore in cordata sulla Rocca Sella

Tragedia della montagna in Piemonte dopo in Valsusa purtroppo è morto uno scalatore che si trovata in cordata sulla Rocca Sella. Da quanto riporta Ansa i suoi compagni hanno lanciato l’allarme mentre il gruppo stava percorrendo la Via Accademica. Ma cosa è successo? Tutto è accaduto durante quella cordata alle pendici della cima sulle montagne torinesi, dove uno scalatore è deceduto.

Valsusa, morto scalatore in cordata

I media spiegano che l’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 dai compagni di cordata. Costoro hanno visto l’uomo cadere per 5-6 metri arrestando la caduta dalla corda di progressione. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza che ha raggiunto immediatamente il punto di caduta della vittima. Con essa anche le squadre a terra del Soccorso Alpino. Giunta sul posto l’equipe dell’elisoccorso ha avviato le manovre di rianimazione e stablilizzazione della vittima. Purtroppo e da quanto si apprende la rianimazione cardio polmonare ha preceduto la valutazione sul prosieguo delle manovre di rianimazione.

Salma affidata a carabinieri e magistrato

E dopo un breve consulto si è deciso di atterrare in un prato a Caprie per continuare le operazioni. Tuttavia e dopo ripetuti tentativi, il medico ha dovuto constatare il decesso dell’uomo. Decesso che sarebbe stato provocato presumibilmente dal politrauma riscontrato nella caduta. La salma è stata affidata ai Carabinieri della territoriale per le operazioni di polizia giudiziaria con il magistrato di turno.