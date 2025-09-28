Valutazione della strategia di Hezbollah nel Libano post-bellico

È trascorso un anno dall’assassinio di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, e i rapporti indicano che l’organizzazione sta tentando di ristabilirsi. Nonostante la sua capacità di minacciare direttamente Israele sia diminuita, gli analisti suggeriscono che Hezbollah mantenga la possibilità di incitare disordini in Libano e affrontare i suoi avversari domestici.

Hezbollah è da lungo tempo riconosciuto come una forza militare non statale significativa nella regione, ma la sua influenza è notevolmente diminuita nell’ultimo anno a causa delle crescenti pressioni internazionali e nazionali per il disarmo.

Se la pressione per il disarmo viene gestita male, gli esperti avvertono che Hezbollah potrebbe reagire con azioni di ritorsione, portando a rilevanti disordini interni.

I fatti

Nonostante le sfide, la leadership di Hezbollah, in particolare Naim Qassem, rimane pubblicamente sfidante. Durante una recente commemorazione presso la tomba di Nasrallah, Qassem ha assicurato a un raduno di sostenitori che il gruppo non cederà le armi, enfatizzando il loro impegno ad opporsi a qualsiasi iniziativa a favore di Israele.

Recenti conflitti e implicazioni del cessate il fuoco

Following the outbreak of hostilities on October 8, 2023, tra Hezbollah e Israele, la situazione è rapidamente degenerata, culminando in una significativa offensiva militare israeliana che ha causato enormi perdite e sfollamenti in Libano. Quando è stato raggiunto un cessate il fuoco il 27 novembre, il bilancio è stato devastante per Hezbollah, con molti dei suoi leader senior, incluso Nasrallah, uccisi in azione.

Le condizioni del cessate il fuoco, come comprese dal pubblico, prevedevano una cessazione degli attacchi da entrambe le parti. Tuttavia, subito dopo, i governi di Stati Uniti e Israele hanno insistito affinché Hezbollah si disarmasse completamente. Questa pressione ha incoraggiato gli avversari interni di Hezbollah, che ora chiedono al gruppo di rinunciare alle armi. È significativo notare che alcuni degli ex alleati di Hezbollah hanno cambiato posizione, ora sostenendo il processo di disarmo.

Pressioni internazionali e nazionali

In risposta alle pressioni esterne, il governo libanese ha comunicato il 5 settembre il suo impegno a sviluppare una strategia per disarmare Hezbollah, spinto dall’influenza degli Stati Uniti e di Israele. Tuttavia, Israele ha frequentemente violato il cessate il fuoco, portando a bombardamenti continui nel sud del Libano, che la forza di pace delle Nazioni Unite ha condannato come inaccettabili.

Le implicazioni dello status indebolito di Hezbollah

Nonostante le speculazioni diffuse sulle intenzioni di Hezbollah di riorganizzarsi, in particolare nei media critici nei confronti del gruppo, Hezbollah ha lanciato un solo attacco dopo il cessate il fuoco. Gli analisti affermano che la capacità di Hezbollah di minacciare Israele è significativamente diminuita, suggerendo che le potenziali azioni militari di Israele in Libano potrebbero derivare da motivazioni non legate all’attuale capacità operativa di Hezbollah.

I sostenitori di Hezbollah sostengono che le minacce e le violazioni israeliane giustifichino la loro continua resistenza. Commentatori, come Ali Haidar di Al-Akhbar, mantengono che la presenza di una minaccia tangibile richieda il mantenimento delle capacità difensive, poiché la deterrenza è un processo che evolve nel tempo.

Mutamenti nella strategia e nel panorama politico

La strategia politica di Hezbollah sembra riorientarsi alla luce delle attuali sfide. Dopo la caduta dell’alleato Bashar al-Assad in Siria, che ha interrotto le linee di rifornimento critiche dall’Iran, Hezbollah ha cercato di capitalizzare la propria influenza residua attraverso canali diplomatici, raggiungendo anche ex avversari come l’Arabia Saudita.

In un significativo cambiamento, Qassem ha assicurato che le armi di Hezbollah sono dirette esclusivamente contro Israele, indicando un possibile spostamento verso un approccio più incentrato sulla politica piuttosto che puramente militare. Questo riflette una crescente consapevolezza all’interno di Hezbollah della sua posizione precaria nella politica libanese e regionale.

Prospettive future e preoccupazioni per la stabilità

