Vance a San Pietro con la famiglia per il rito del Venerdì Santo

Vance a San Pietro con la famiglia per il rito del Venerdì Santo

Roma, 18 apr. (askanews) – Anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Vaticano, nella Basilica di San Pietro, per partecipare al rito della Passione del Venerdì Santo, per ricordare la morte e crocifissione di Cristo, presieduto – su delega del Papa – dal card. Claudio Gugerotti.

Vance è a Roma con la famiglia; accanto a lui la moglie Usha e i tre figli, i due più piccoli li ha tenuti in braccio.