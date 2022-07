Vanelli, 'Syngenta investe sempre di più nel nostro Paese'

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Oggi inauguriamo il nostro ‘Milano Innovation Hub’, la nuova sede italiana di Syngenta situata in viale Fulvio Testi 280/6 a Milano, a testimonianza del fatto che Syngenta vuole investire sempre di più nel nostro Paese".

Lo ha detto Riccardo Vanelli, amministratore delegato di Syngenta Italia, a margine dell’inaugurazione nuova sede italiana di Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds.

"L’Italia – ha proseguito l’amministratore delegato di Syngenta Italia – è un Paese dove l’agricoltura ha un ruolo davvero speciale, l’agroalimentare rappresenta infatti il primo contributore in termini di prodotto interno lordo. Inoltre, la Lombardia è sempre stata al centro delle nostre attività e siamo presenti a Milano ormai da 22 anni.

Crediamo molto nella Lombardia, e in Milano in particolare, come osservatorio di quello che è il futuro dell’economia italiana”.

“Un altro aspetto importante da sottolineare – ha aggiunto Vanelli – è che la tipicità dei prodotti italiani rappresenta un’eccellenza a livello planetario, con il più alto numero al mondo di prodotti Igp e Dop. Si tratta dunque di una ricchezza unica, che deve essere preservata e supportata al meglio. Il modo per raggiungere questo obiettivo è, secondo noi, investire in innovazione e in sostenibilità, i due driver fondamentali per il futuro del comparto”.

“Secondo le previsioni demografiche, nel 2050 la Terra avrà una popolazione di circa 10 miliardi di persone e per sfamarle tutte saranno necessarie adeguate quantità di cibo. Dunque è indispensabile aumentare la produttività imprimendo al contempo una forte impronta sostenibile in tutte le fasi della filiera, è necessario poi mantenere e tutelare la biodiversità, proteggendo così il suolo, l’acqua e l’aria”, ha concluso l’amministratore delegato di Syngenta Italia.