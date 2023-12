Tre giorni fa la 26enne Vanessa Ballan è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Riese Pio X, nel Trevigiano. Nella giornata di oggi si svolgerà l’autopsia sul suo cadavere: Vanessa era incinta del suo secondo figlio e l’esame medico-legale sarà svolto anche sul feto.

Vanessa Ballan, parla il compagno: il dolore dopo l’omicidio

Quando Vanessa Ballan ha aperto la porta al suo assassino, mai avrebbe potuto prevedere ciò che sarebbe da lì a poco accaduto. In casa, in quel momento, c’era anche il suo compagno Nicola Scapinello, che però nulla ha potuto fare per intervenire. L’uomo avrebbe confidato agli amici dopo la tragedia: “Volevamo sposarci. Stavamo cullando il sogno del matrimonio in chiesa. Si pensava di farlo dopo la fine della sua gravidanza. Invece tutto questo è stato improvvisamente cancellato“. ‘Il Messaggero’ riporta anche altre dichiarazioni di Scapinello: “Adesso è dura. Ma so che devo iniziare a cercare di guardare avanti. Lo devo fare anche e soprattutto per il nostro bambino“.

Vanessa Ballan, i progetti di vita con il compagno

Dal momento dell’omicidio, Nicola è apparso in stato di shock. Le autortà hanno immediatamente capito che lui non era coinvolto in alcun modo in quanto era successo, andando poi a prendere il kosovaro Bujar Fandaj, ora in carcere. Don Giorgio Piva, parroco di Riese Pio X, ha parlato della reazione di Nicola alla morte di Vanessa: “Nicola è in uno stato di shock. È più che comprensibile davanti alla consapevolezza del progetto di famiglia che stava prendendo corpo: dopo il primo figlio, erano in attesa del secondo. C’era anche il progetto di arrivare al matrimonio con Vanessa, una volta portata a termine la seconda gravidanza, dando quindi stabilità a un rapporto per alcuni versi ancora fragile. In loro era prevalente la voglia di costruire. E ora c’è la consapevolezza che tutto questo è stato cancellato“.