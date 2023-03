Vanessa Benelli Mosell, la grande pianista tra viaggi e impegno

Roma, 8 mar. (askanews) – Ha 35 anni ed è uno dei più grandi talenti del panorama musicale mondiale. La pianista Vanessa Benelli Mosell ha studiato e ha vissuto a Mosca, Londra, Parigi e ora è tornata a far base nella sua Prato. Ma la sua vita è sempre in viaggio, ha suonato al Lincoln Center di New York, alla Berliner Philharmonie, all’Auditorio Nacional di Madrid, all’Auditorium di Radio France, al Seoul Arts Center, a La Scala di Milano, e in molte altri prestigiosi teatri in tutto il mondo.

“Il viaggio e la musica hanno in comune l’essere sconfinati, nel senso che il viaggio nella musica non ha limiti, l’interpretazione non ha limiti, così come il viaggio, non è possibile esplorare ogni luogo del nostro pianeta”.

E a proposito di Pianeta, Vanessa è molto attenta ai temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità:

“Sull’aspetto ecologico, sulla sostenibilità, devo dire che l’Italia, rispetto ad altri Paesi si piazza abbastanza bene: non siamo così indietro come spesso pensiamo di essere. Grazie all’innovazione oggi si può viaggiare in modo più sostenibile, il viaggio è un elemento, molto importante per noi artisti”.

Oltre che nei suoi concerti come pianista Vanessa è sempre più impegnata nella direzione d’orchestra. Lo studio, la costanza, la determinazione sono i suoi alleati. E se le si chiede quale consiglio potrebbe dare ad altre donne, per il loro percorso professionale, dice: “Sicuramente darei il consiglio di essere super preparate, ma penso che tante donne non abbiano bisogno di questo consiglio. E poi non avere timore, non avere troppo questo complesso, si può dire, di essere una donna ma anzi penso che la nostra natura sia una forza incredibile”.

E proprio in favore delle donne è il progetto antiviolenza “Mots et maux de femmes” che lei sostiene:

“E’ un collettivo che si occupa di dar voce a tutte quelle vittime, che sono vittime appunto di violenza, psicologica anche, violenza fisica e anche violenza sul lavoro”.