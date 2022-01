Vanessa Bruno trovata morta a casa di un amico: giallo sulla morte dell’influencer

L'influencer Vanessa Bruno è stata trovata morta sul divano a casa di un amico: il pm ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica del decesso.

Giallo sul caso di Vanessa Bruno, influencer italo-brasiliana di 23 anni trovata morta sul divano a casa di un amico che l’aveva ospitata. La magistratura ha aperto un’inchiesta per capire le modalità e le cause del decesso.

Vanessa Bruno trovata morta

I fatti si sono verificati via Astichello a Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni la giovane si sarebbe recata a casa di Roberto Ferronato, un ragazzo già noto alle forze dell’ordine per spaccio di droga, chiedendo ospitalità per sé e per un suo amico. Dopo aver mangiato una pizza tutti insieme, Vanessa si sarebbe messa a dormire sul divano mentre Ferronato sarebbe uscito di casa.

Una volta rientrato, vedendola nella stessa posizione, avrebbe cercato di svegliarla.

Sentendo però il corpo freddo, avrebbe lanciato l’allarme chiedendo all’amico presente in casa di chiamare il 118 che, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Una ricostruzione, quella fornita dallo stesso Ferronato, che sembrerebbe però non coincidere con i tempi attestati per la morte della giovane che sarebbe avvenuta intorno alle 18.

Vanessa Bruno trovata morta: aperto un fascicolo

La causa del decesso parrebbe essere un arresto cardiaco e sul suo corpo non sarebbero state rinvenute ferite o altre contusioni.

Il pm Alessandro Block ha comunque disposto l’autopsia e i test tossicologici per chiarire di cosa sia realmente morta Vanessa e aperto un fascicolo.