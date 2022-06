Vanessa Incontrada al concerto di Gigi D’Alessio: il costo del suo vestito

Vanessa Incontrada ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo le polemiche sul fisico: ecco il prezzo del suo vestito al concerto di Gigi D'Alessio

Come sappiamo, Vanessa Incontrada era tra gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio che si è svolto nella serata di ieri, 17 giugno 2022, a Napoli. L’amata conduttrice televisiva ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo le sgradevoli polemiche delle scorse settimane sul suo fisico.

Vanessa Incontrada, l’apparizione pubblica al concerto di Gigi D’Alessio

Per festeggiare i suoi incredibili 30 anni di memorabile carriera, il cantante Gigi D’Alessio ha pensato ad uno speciale tour iniziato proprio nella serata di ieri a Napoli. In piazza Plebiscito, tra una canzone e l’altra, si sono alternati anche tantissimi ospiti: da Achille Lauro ad Alessandra Amoroso, passando per il figlio di Gigi ed ex concorrente di Amici, LDA.

Un’ospite forse inaspettata della serata è stata Vanessa Incontrada che aveva lavorato in passato con D’Alessio.

Il vestito di Vanessa Incontrada

La Incontrada, finita nell’occhio del ciclone delle polemiche social nelle scorse settimane per la sua forma fisica, si è presentata sul palco con un look curato nei minimi dettagli. La spagnola indossava, infatti, un bellissimo tubino nero decorato con delle rose rosse firmato Dolce&Gabbana. Spalline larghe e gonna fasciante, lo splendido vestito costerebbe la bellezza di 1.750 euro! Dal pubblico non sono mancati gli apprezzamenti con qualche voce che è giunta fino al palco: “Vanessa, sei bellissima!“