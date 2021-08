Vanessa Incontrada condurrà Striscia la Notizia: le sue vecchie critiche ad Antonio Ricci

Vanessa Incontrada sarà la nuova conduttrice di Striscia la Notizia ma in passato era piuttosto critica nei confronti del format tv.

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani saranno i nuovi conduttori di Striscia la Notizia. In passato però la conduttrice spagnola non riservò parole particolarmente gentili per il format di Antonio Ricci.

Vanessa Incontrada contro Striscia la Notizia

Dopo l’addio di Ficarra e Picone, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono stati scelti per prendere il timone di Striscia la Notizia che per questa nuova edizione avrà un gruppo di lavoro completamente nuovo (anche le veline infatti sono state sostituite con Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti).

Mentre i fan hanno esultato nell’apprendere che Vanessa Incontrada sarà la conduttrice del programma su internet c’è chi non ha potuto fare a meno di notare che in passato l’opinione della conduttrice sul format di Antonio Ricci non fosse particolarmente positivo:

“Io non guardo la tv, sono anni che non l’accendo. Rispetto alla tv spagnola, che ha un lato gossipparo allucinante, in Italia usano le donne come oggetto in maniera spudorata.

Qual è il senso delle due veline che ballano a Striscia la notizia? Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia. A me non sembra, sono due belle ragazze che fanno un ballettino, ma cosa vuol dire? I format sono sempre gli stessi e Striscia c’è anche in Spagna, però lì non vedi tutte queste ragazze, per il varietà c’è un conduttore e basta“, aveva dichiarato Vanessa Incontrada, e ancora: “Non ne vedo l’utilità, e non è una questione di femminismo: non critico il ruolo né l’esibizionismo delle persone, nessuno può giudicare perché non sai mai cosa farai tu in futuro.

Però così che razza di messaggio è… vuoi cantare? Canta, Vuoi ballare? Balla. Ma cos’è far la velina? E non mi venite a raccontare che Cristo è morto dal sonno: qui l’ironia non c’entra nulla”.

Vanessa Incontrada a Striscia la Notizia

Per il momento Vanessa Incontrada non ha smentito quanto da lei affermato in passato sul TG satirico di Antonio Ricci né ha annunciato la sua partecipazione al format tv. In tanti comunque tra fan, amici e colleghi hanno esultato alla notizia di poter presto rivedere la conduttrice in tv.

Vanessa Incontrada: le vacanze

In attesa di approdare a Striscia la Notizia la conduttrice spagnola continua a godersi le vacanze estive in compagnia del compagno, Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.