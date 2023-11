Vanessa Incontrada, crisi superata con Rossano Laurini: "La mia famiglia"

Dopo un periodo di lontananza, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sembrano aver risolto i loro problemi e, a sorpresa, sono tornati a mostrarsi insieme.

Vanessa Incontrada: la storia d’amore con Rossano Laurini

A sorpresa Vanessa Incontrada è tornata a mostrarsi con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. Nelle ultime ore l’attrice e conduttrice ha postato sui social una foto che la ritrae insieme al suo storico compagno, e ha scritto: “La mia famiglia”.

I due si erano separati pacificamente poco più di un anno fa, e lei aveva affermato che avrebbero comunque continuato a trascorrere i momenti importanti insieme come qualsiasi altra famiglia. A sorpresa aveva poi annunciato il loro ritorno di fiamma, e in tanti si chiedono se non allargheranno ulteriormente la famiglia. “Stiamo insieme da 16 anni, da tanto tempo e, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede”, aveva detto la Incontrada. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Al momento Vanessa Incontrada continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua storia con Rossano Laurini, e per questo non è dato sapere di più.