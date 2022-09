Vanessa Incontrada critica Giorgia Meloni, condannando le idee politiche della destra.

Vanessa Incontrada è tornata a parlare di politica, criticando Giorgia Meloni e la destra. L’attrice e conduttrice non ha mai citato la leader di Fratelli d’Italia, ma il riferimento sembra chiaro.

Intervistata dal settimanale Oggi, Vanessa Incontrada ha ribadito il suo pensiero sulla politica.

Mettendo in paragone l’Italia alla Spagna, l’attrice e conduttrice ha sottolineato che il suo Paese natale ha fatto parecchi passi avanti rispetto allo stivale. Pur non citando mai Giorgia Meloni, sembra che le sue critiche siano rivolte a lei e al suo schieramento. Ha dichiarato:

“Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate. Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso”.

La Incontrada ha proseguito:

“Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite. La tendenza a creare categorie in cui si pretende di rinchiudere gli altri, omosessuali, extracomunitari, è molto italiana. La Spagna ha fatto su diritti e tolleranza un salto che all’Italia non è riuscito. Ora però anche lì l’aria è un po’ cambiata, credo dipenda dalla crescita di Vox: l’estrema destra ha problemi con la libertà”.

Vanessa critica le idee politiche della destra, condannando l’intolleranza di pensiero e la mancanza di libertà.

Non è la prima volta che la Incontrada critica la Meloni. Qualche tempo fa, dopo la partecipazione della politica ad un comizio di Vox, ha dichiarato:

“Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920″.