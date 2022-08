Vanessa Incontrada: “Desidero un altro figlio, una nuova passione”

Vanessa Incontrada desidera un altro figlio e una nuova passione: la crisi con il compagno è ancora in atto.

Vanessa Incontrada si è raccontata senza filtri a Vanity Fair. Dal rapporto con il figlio Isal a quello con lo storico compagno Rossano Laurini, passando per la crisi di coppia che sta vivendo e il desiderio di avere un altro figlio.

Intervistata da Vanity Fair, Vanessa Incontrada ha parlato senza filtri della sua vita. Nelle sue vene scorre sangue spagnolo, ma ormai si sente italiana a tutti gli effetti. Ha scelto di vivere in Toscana, con il figlio Isal e i tre cani. Quando il lavoro lo consente, si prende cura dei suoi affetti e dell’orto. Al primo posto, però, c’è sempre il pargolo, avuto dallo storico compagno Rossano Laurini.

Il ragazzino ha 14 anni ed è nel pieno dell’adolescenza, per cui non è sempre facile gestirlo. Vanessa, però, sogna di avere un altro figlio. Ha ammesso:

“Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole”.