Attraverso un post via social Vanessa Incontrada ha detto addio al 2022 e ha dato il benvenuto al nuovo anno.

Vanessa Incontrada: il post sul 2023

Vanessa Incontrada ha salutato il nuovo anno con un post via social dove ha scritto che, nel 2022, ci sarebbero state per lei “persone da dimenticare”. L’anno appena passato non deve esser stato semplice per la conduttrice che, oltre ad alcuni attacchi personali ricevuti via social, ha annunciato la fine della sua lunga unione con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. I due si erano già separati da diverso tempo, ma l’attrice ha preferito parlarne pubblicamente solo nel 2022, specificando che il loro rapporto sarebbe rimasto amichevole anche per il bene del figlio avuto insieme.

“Bye 2022, hello 2023. Lascio questo 2022: momenti e persone da dimenticare, e apro le porte a un 2023 con nuove avventure e nuove scoperte”, ha scritto l’attrice.

Vanessa Incontrada oggi è single e non ha fatto segreto di desiderare prima o poi un altro figlio. “Se Dio vorrà, arriverà, chissà. Anche perché, sai, ho comunque un’età e più vai avanti e più ti fai delle domande”, ha confessato la conduttrice.

In tanti si chiedono se il 2023 le porterà un nuovo amore e per il momento lei sembra aver trovato una nuova stabilità come madre single.