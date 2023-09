Pronta per tornare in televisione con Tim Music Awards, accanto a Carlo Conti, Vanessa Incontrada ha parlato ancora una volta del gossip su una sua presunta gravidanza? L’attrice è davvero incinta?

Vanessa Incontrada è incinta?

Venerdì 15 e sabato 16 settembre, in prima serata su Rai1, Vanessa Incontrada e Carlo Conti presenteranno i Tim Music Awards 2023. Intervistata da La Stampa, l’attrice si è raccontata un po’, parlando anche dei continui gossip su una sua seconda gravidanza. L’ultimo chiacchiericcio è nato dopo un’ospitata nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, dove ha dichiarato di sognare un altro pargolo. Vanessa è davvero incinta?

Le parole di Vanessa Incontrada

La Incontrada ha dichiarato:

“In un’intervista ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri. Da lì a dire che sono incinta ne passa. Il problema è che tutti i giorni qualcuno mi ferma: ‘Vanessa, ma sei incinta?’ Sono sfinita, ma non incinta”.

Vanessa non è incinta, quindi la speranza è che il chiacchiericcio, anche questa volta, finisca il prima possibile.

Vanessa Incontrada: i timori verso il mondo social

Parlando di gossip, Vanessa Incontrada ha ammesso di essere intimorita dal mondo social. Ha raccontato:

“Qualche giorno fa un’amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto. Di colpo una valanga di messaggi: ‘Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima…’ Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo“.

La Incontrada è sconcertata e non riesce a capire il motivo per cui nel mondo virtuale tutti abbiano bisogno di dire il proprio pensiero su un qualcosa che non conoscono. In questo caso si parla della sua presunta gravidanza, ma in ballo ci potrebbe essere qualsiasi altro argomento.