Vanessa Incontrada: "Ecco perché ho scelto di vivere a Follonica"

Al settimanale Grazia Vanessa Incontrada ha svelato alcuni retroscena su di sé e per la prima volta ha svelato perché ha scelto di vivere a Follonica.

Vanessa Incontrada: la confessione

Vanessa Incontrada è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma per la prima volta ha deciso di confessare a Grazia come mai risieda in una piccola cittadina toscana, Follonica, comune di 20272 abitanti della provincia di Grosseto. “Abito a Follonica, in collina. La mia casa guarda il mare, è circondata dagli olivi e da un bosco. Quest’anno ho voluto prendermi quattro mesi interi senza lavoro per godere di quella quotidianità che mi mancava da anni. In casa ci sono mio figlio Isal, che ha 15 anni, i cani, il barboncino Gina, e due golden retriever, Zelig e Tokio, e Gisella, che vive con noi da quando è nato Isal e gestisce tutto: la famiglia e la casa”, ha confessato l’attrice, che è nata a Barcellona ma si è trasferita a Follonica quando aveva appena 6 anni insieme alla famiglia. I genitori di Vanessa Incontrada si sono separati quando lei aveva 12 anni e il padre è rimasto a vivere in Italia, mentre la madre è tornata a vivere in Spagna.

“Passati gli attriti della separazione adesso va tutto bene. Mia madre è tornata a vivere a Barcellona, mio padre abita a Follonica. Quando lei viene a trovarmi mangiano tutti e due da me. C’è complicità e ironia tra loro, un linguaggio e un modo specifico che mi fa ridere. Mi piace vederli insieme. Poi, di fatto, io e mia sorella ci siamo suddivise i genitori: in Spagna lei si occupa della mia mamma, in Italia io del mio papà”, ha svelato per la prima volta Vanessa Incontrada.