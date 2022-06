Vanessa Incontrada, il messaggio al figlio Isal: “Siamo con te”

Vanessa Incontrada ha scritto uno speciale messaggio dedicato a suo figlio Isal.

Vanessa Incontrada: il messaggio per il figlio

Mentre si vocifera che Vanessa Incontrada abbia definitivamente archiviato la sua relazione con Rossano Laurini, l’attrice e conduttrice spagnola non perde occasione per dedicare il suo tempo e le sue attenzioni al figlio Isal, che in queste ore ha svolto gli esami di terza media.

“Oggi è un giorno importante per te… L’esame orale di terza media. Spacca tutto mio principe, noi siamo tutti con te”, ha scritto l’attrice facendo i suoi migliori auguri a Isal, suo unico figlio.

Vanessa Incontrada: le critiche sul fisico

Di recente Vanessa Incontrada è stata al centro di numerose critiche per le foto del suo fisico. In primis la conduttrice è stata criticata per una foto in cui faceva sport e, a seguire, per una copertina di Nuovo dove appariva in bikini.

Lei ha preferito non replicare alle critiche ma in passato ha ammesso pubblicamente quanto i commenti sui suoi chili in più – specie durante la sua gravidanza – l’abbiano fatta soffrire. “Mi hanno rovinato un momento speciale che sognavo da quando ero ragazza. Sa che non ho più nemmeno una foto di quando ero incinta? Le ho eliminate tutte. E poi mi è rimasto un tarlo: perché se la sono presa con me? Perché non succede alle mie colleghe? Sono l’unica ad essere ingrassata in gravidanza?”, ha dichiarato.