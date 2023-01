Giovanni Scifoni, uno dei nuovi protagonisti della serie Fosca Innocenti 2, ha svelato un incidente avvenuto sul set della fiction e che ha visto protagonista l’attrice Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada: l’incidente sul set

Un brutto spavento per Vanessa Incontrada: l’attrice è tra i protagonisti di Fosca Innocenti 2 e la new entry del cast, Giovanni Scifoni (che interpreterà Lapo), ha raccontato via social un incidente avvenuto durante le riprese e che ha visto protagonista proprio l’attrice. Scifoni doveva guidare una moto che però gli sarebbe sfuggita di mano, andando a finire su un piede dell’attrice:

“Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne.

Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all’indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme”, ha raccontato via social, mostrando la Ducati con cui sarebbe avvenuto l’incidente.

Vanessa Incontrada al momento non ha rotto il silenzio sull’accaduto e in tanti, tra i suoi fan, sono in attesa di saperne di più.

Al momento sembra che l’episodio non abbia avuto conseguenze gravi per l’attrice, e infatti Scifoni ha cercato di raccontarlo con ironia attraverso i social.