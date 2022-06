Vanessa Incontrada: le foto al mare dopo le critiche

Dopo la bufera Vanessa Incontrada ha postato alcune foto in cui è ritratta al mare più radiosa che mai.

Dopo la bufera dovuta ai suoi scatti in bikini pubblicati sulla copertina di Nuovo, Vanessa Incontrada è tornata a mostrarsi più felice e radiosa che mai durante una giornata di relax al mare.

Vanessa Incontrada al mare

Dopo esser stata travolta da critiche, bodyshaming e commenti, Vanessa Incontrada ha postato una foto di sé stessa al mare e ha fatto il pieno di like tra i fan.

La foto in questione è molto diversa da quella pubblicata da Nuovo in copertina e che in molti avevano trovato di dubbio gusto e offensiva per la conduttrice. Qualcuno tra i suoi fan aveva persino stentato a riconoscerla e alla fine il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, si era trovato a dover placare la bufera sorta nei suoi confronti.

“Le signore sotto l’ombrellone che non sono in posa, che non hanno fatto la piega dieci minuti prima e non portano la taglia 42 non vanno pubblicate? Questo è body shaming al contrario. Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale. Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico.

E la malizia è negli occhi di chi guarda”, aveva scritto il direttore di Nuovo.

Quanto a Vanessa Incontrada per il momento ha preferito non replicare direttamente ma sui social ha postato un video di Roberto Benigni che sembra un commento indiretto sulla questione.