Vanessa Incontrada massacrata per il look ai Tim Music Awards 2022

Vanessa Incontrada, non appena ha messo piede sul palco dei Tim Music Awards, è stata travolta da una pioggia di critiche sui social per via della sua condizione fisica e dell’abito scelto per l’evento.

Su Twitter, in particolare, una marea di post, digitati soprattutto da utenti femminili, hanno messo nel mirino la scelta del vestito della conduttrice italo-spagnola. C’è chi ha fatto del sarcasmo, chi dell’ironia, chi ha sottolineato di non voler offendere nessuno ma che bisognerebbe scegliere capi che valorizzano il proprio fisico, e addirittura chi ha sostenuto che l’attrice ed ex modella «se le vada a cercare».

I commenti di cattivo gusto nei confronti di Vanessa Incintrada

Un gruppo di utenti se l’è presa con chi ha vestito la Incontrada, attaccando gli sponsor:

«Non capirò mai perché gli sponsor diano vestiti che non valorizzano per niente e con taglie sbagliate o troppo larghi o troppo stretti… Una cosa dovete fare ma fatela bene!».

Altri ancora che legittimano le proprie critiche sostenendosi fan di Vanessa, scadendo però in velate critiche sul suo fisico:

«Io adoro Vanessa, ma quel vestito non le rende per niente giustizia e non si tratta che ha le curve, ma certi vestiti veramente vanno bene solo se sei una tavola da surf».

Infine, non sono mancati gli attacchi alla persona veri e propri, sostenuti da sarcasmo di cattivogusto: