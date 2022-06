Vanessa Incontrada nella bufera per una foto sui social: cos’è successo

Vanessa Incontrada è finita di nuovo nell'occhio del ciclone per una sua foto sui social.

Vanessa Incontrada: la polemica per la foto

Vanessa Incontrada ha postato sui social un comune scatto in bianco e nero in cui è ritratta mentre sta correndo.

La foto, inaspettatamente, ha sollevato un polverone sui social dove in tanti l’hanno criticata perché sarebbe stata “poco coerente” con la sua battaglia per la bodypositivity. “Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri!?!? Mi crolla un mito”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Anche tu come tutte”. E un altro ancora:

“Adoro Vanessa in tutto e per tutto, questa foto però è vecchia,piuttosto datata. Probabilmente stufa delle continue critiche avrà voluto postare questa foto che la riprende sportiva e in forma”.

Un altro utente invece ha tuonato: “Ha fatto una battaglia mediatica sulla libertà di essere quello che si è, come si vuole, sulla bellezza interiore contro il body shaming, che non voleva dimagrire e si accettava così e ora che fa? Dieta e allenamento? Buon per lei. L’avesse fatto prima si sarebbe risparmiata insulti e polemiche e guadagnato in salute sotto ogni punto di visto”. L’attrice replicherà alle valanga di critiche nei suoi confronti?

Vanessa Incontrada e le critiche per il fisico

In passato Vanessa Incontrada non ha fatto segreto di aver sofferto molto per gli attacchi riservati al suo aspetto fisico, specie durante la sua gravidanza. “Mi hanno rovinato un momento speciale che sognavo da quando ero ragazza. Tutti mi attaccavano per il mio cambiamento fisico, quando in quel momento lì avrei voluto più protezione. Avrei voluto essere abbracciata”, ha dichiarato la stessa attrice.