Vanessa Incontrada replica alle critiche sulle sue foto: il messaggio

Vanessa Incontrada ha replicato in merito alle critiche sorte attorno alle sue foto sui social.

Dopo le assurde bufere da cui è stata travolta per via degli scatti in cui era ritratta mentre correva, Vanessa Incontrada ha deciso di replicare via social.

Vanessa Incontrada: la replica alle foto

Nelle scorse ore Vanessa Incontrada è finita nell’occhio del ciclone per alcune foto sui social.

In una di queste la conduttrice spagnola era ritratta in bianco e nero mentre si stava dedicando al jogging, e sotto di essa tra i commenti sono apparse frasi tipo: “Anche tu come tutte”, “Non dimagrire”, “Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri!?!? Mi crolla un mito”. La conduttrice allora, mostrandosi in palestra durante i suoi allenamenti, ha risposto sarcastica: “Ma come? L’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i suoi fan si chiedono se prenderà parola in merito.

La foto in bikini

In queste ore anche un’altra foto della conduttrice ha finito per scatenare una bufera in rete: nell’immagine si vede la conduttrice ritratta in un momento di relax sulla spiaggia. La foto, scattata da un paparazzo, secondo aluni utenti sarebbe stata pubblicata sulla copertina di Nuovo e poi sui social al solo fine di scatenare bodyshaming contro la conduttrice, che però al momento non ha commentato la questione.

In passato Vanessa Incontrada non ha fatto segreto di aver particolarmente sofferto per i commenti sul suo corpo e i suoi chili di troppo. “Mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto delle problematiche e mangiavo. Se fra un anno perdo venti chili mi diranno che sono depressa, ho un amante e mi sono lasciata con mio marito. Se non ti piaccio cambi canale e vai a vedere un’altra foto”