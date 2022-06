Vanessa Incontrada, Signoretti replica alle polemiche: “Viva le donne come lei”

Riccardo Signoretti ha replicato alle critiche che lo hanno travolto per la foto di Vanessa Incontrada pubblicata dal suo settimanale.

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha replicato alle polemiche sorte contro di lui dopo che ha postato sui social la copertina del suo settimanale con la foto di Vanessa Incontrada in bikini sulla spiaggia.

Vanessa Incontrada: la replica di Signoretti

Riccardo Signoretti ha replicato via social difendendosi dalle critiche riguardanti la foto di Vanessa Incontrada pubblicata sul suo giornale. Nell’immagine la conduttrice è ritratta durante un momento di relax sulla spiaggia, in bikini. In molti hanno affermato che Nuovo l’abbia pubbliata al solo fine di suscitare una nuova ondata di bodyshaming contro di lei ma invece, a sorpresa, in molti se la sono presa con il settimanale: “Vergognoso!”, “Questa foto non le rende giustizia!”, sono alcuni dei commenti a cui si è trovato a replicare Riccardo Signoretti.

“Questo è body shaming al contrario.

Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale!! Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico. E la malizia è negli occhi di chi guarda”, ha scritto (secondo qualcuno furbescamente) il direttore del settimanale. Vanessa Incontrada commenterà la questione?

Vanessa Incontrada: le critiche

Sempre in queste ore la conduttrice è stata travolta da una bufera anche per uno scatto durante il jogging.

Lei stessa ha deciso di replicare questa volta postando una sua foto durante i suoi allenamenti in palestra, e a seguire ha scritto sarcastica: “Ma come l’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”