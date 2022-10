Vanessa Incontrada vuole un altro figlio: la confessione

Archiviata la storia con Rossano Laurini Vanessa Incontrada ha svelato che le piacerebbe avere un altro figlio.

Dopo aver confermato la fine della sua storia con lo storico compagno Rossano Laurini, Vanessa Incontrada ha rivelato che le piacerebbe avere un altro figlio.

Vanessa Incontrada: un altro figlio

Vanessa Incontrada ha da poco confermato la fine della sua lunga storia d’amore con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

L’attrice e showgirl non ha svelato i motivi della loro rottura ma, secondo indiscrezioni, la coppia sarebbe scoppiata durante il periodo del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus (nel 2020). Vanessa Incontrada ha rivelato che, nonostante la separazione, lei e Laurini continuerebbero ad avere rapporti pacifici e ha anche detto che continueranno a essere legati per via dell’amore che entrambi nutrono verso il loro unico figlio. La showgirl ha anche dichiarato che in futuro le piacerebbe avere un altro bambino:

“Avere un altro figlio è un mio grande desiderio.

Se Dio vorrà, mi piacerebbe. Ho proprio questa voglia di rivivere quello che ho vissuto con Isal, che ormai ha 14 anni e ha la sua autonomia. Ho comunque un’età e più si va avanti e più è difficile”, ha svelato.

In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro all’attrice che, quest’anno, è più volte finita al centro dell’attenzione generale per le dichiarazioni sul suo fisico.